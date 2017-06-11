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Алексис Санчес: Вопросом трансфера занимается агент, а мои мысли только о сборной

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал слухи о своем уходе из лондонского клуба.

«Я жду известий от своего агента. В настоящий момент я сконцентрирован на выступлении на Кубке конфедераций, настраиваюсь на хорошее выступление.

В реальности этим вопросом займется мой агент. Он обсудит с клубом наилучший для меня вариант. Мне много чего нравится, но сейчас я думаю только о своей национальной сборной», – сказал Санчес.

Напомним, в чилийце заинтересованы «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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