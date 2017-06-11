Алексис Санчес: Вопросом трансфера занимается агент, а мои мысли только о сборной
Форвард «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал слухи о своем
уходе из лондонского клуба.
«Я жду известий от своего агента. В настоящий момент я
сконцентрирован на выступлении на Кубке конфедераций, настраиваюсь на хорошее
выступление.
В реальности этим вопросом займется мой агент. Он обсудит с клубом наилучший для меня вариант. Мне много чего нравится, но сейчас я думаю только о своей национальной сборной», – сказал Санчес.
Напомним, в чилийце заинтересованы «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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