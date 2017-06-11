Валттери Боттас: Я старался изо всех сил, но день получился трудным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, по итогам которой занял третье место.

«В первую очередь поздравления Льюису с тем, что сегодня он завоевал 65-й поул и сравнялся по этому показателю с Сенной.

Я старался изо всех сил, но день получился трудным – возникли проблемы с балансом, даже в третьей тренировке я не был доволен машиной. Мы скорректировали настройки, так что в квалификации она вела себя несколько лучше, но в финале, когда все решают сотые и десятые, вновь потеряла стабильность. Я просто не мог собрать вместе круг», - сказал Боттас.