Валттери Боттас: Я старался изо всех сил, но день получился трудным
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Канады, по итогам которой занял третье место.
«В первую очередь поздравления Льюису с тем, что сегодня он
завоевал 65-й поул и сравнялся по этому показателю с Сенной.
Я старался изо всех сил, но день получился трудным –
возникли проблемы с балансом, даже в третьей тренировке я не был доволен
машиной. Мы скорректировали настройки, так что в квалификации она вела себя
несколько лучше, но в финале, когда все решают сотые и десятые, вновь потеряла
стабильность. Я просто не мог собрать вместе круг», - сказал Боттас.
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