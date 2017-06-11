Финляндия – Украина. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018
сборная Финляндии сыграет с командой Украины.
Встреча пройдет на поле стадиона «Ратина» в финском городе
Тампера и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В группе I с 13-ю очками лидирует сборная Хорватии, на втором месте
расположилась Исландия, имея в активе 10 баллов, на третьей строчке – Украина (8
очков), на четвертой – Турция (8), на пятой – Финляндия (1), замыкает таблицу
команда Косово (1).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга отборочного цикла ЧМ-2018, тогда подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция
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