Финляндия – Украина. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Финляндии сыграет с командой Украины.

Встреча пройдет на поле стадиона «Ратина» в финском городе Тампера и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В группе I с 13-ю очками лидирует сборная Хорватии, на втором месте расположилась Исландия, имея в активе 10 баллов, на третьей строчке – Украина (8 очков), на четвертой – Турция (8), на пятой – Финляндия (1), замыкает таблицу команда Косово (1).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга отборочного цикла ЧМ-2018, тогда подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 1:0.