ЧМ-2018. Квалификация. Финляндия – Украина, Македония – Испания и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
Матчи групп А, В и Н состоялись 9 июня, их результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ, а итоги игр групп С, Е и F, которые прошли вчера, 10 июня – ЗДЕСЬ.
ГРУППА D
Матч
Место и дата
11 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
ГРУППА G
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
ГРУППА I
Матч
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
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