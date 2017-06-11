Формула-1. Гран-при Канады. Гонка. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

Сегодня, 11 июня состоится гонка седьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Канады.

Гонка пройдет на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.

Пилотам предстоит пройти более 305 километров, то есть 70 кругов по 4361 метру.

В 2016-м и 2015-м годах победителем Гран-при Канады становился британец из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, он же вчера показал лучшее время в квалификации и будет стартовать с поула.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, показавший в квалификации 11-й результат, будет стартовать с шестого ряда стартового поля.