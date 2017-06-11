«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса Сандро
Лондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов
евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.
По информации издания, «Синие» во второй раз обращаются к «Старой
сеньоре» по данному вопросу, ранее лондонцы предложили за 26-летнего бразильца
50 миллионов евро и получили отказ.
Напомним, в минувшем сезоне крайний атакующий защитник принял участие в 43-х матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал семь результативных передач.
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