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«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса Сандро

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Лондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.

По информации издания, «Синие» во второй раз обращаются к «Старой сеньоре» по данному вопросу, ранее лондонцы предложили за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро и получили отказ.

Напомним, в минувшем сезоне крайний атакующий защитник принял участие в 43-х матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал семь результативных передач.

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