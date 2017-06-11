Андрей Шевченко: Финнам важно сыграть дома хорошо, но мы приехали за победой
Источник: Sport ArenaКомментарии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился
ожиданиями от предстоящего матча против Финляндии в европейской квалификации
чемпионата мира-2018.
«Мы относимся с уважением к Финляндии и ко всем командам,
которые находятся в нашей группе. Думаю, финнам важно сыграть у себя дома хорошо.
Над ними нет никакого давления.
У нас совершенно другие цели – мы приехали играть на победу.
Ребята все настроены, очень важно сыграть хорошо и выиграть этот матч», -
сказал Шевченко.
Напомним, матч Финляндия – Украина состоится сегодня, 11
июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция
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