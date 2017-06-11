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Андрей Шевченко: Финнам важно сыграть дома хорошо, но мы приехали за победой

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча против Финляндии в европейской квалификации чемпионата мира-2018.

«Мы относимся с уважением к Финляндии и ко всем командам, которые находятся в нашей группе. Думаю, финнам важно сыграть у себя дома хорошо. Над ними нет никакого давления.

У нас совершенно другие цели – мы приехали играть на победу. Ребята все настроены, очень важно сыграть хорошо и выиграть этот матч», - сказал Шевченко.

Напомним, матч Финляндия – Украина состоится сегодня, 11 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Финляндия - Украина

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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