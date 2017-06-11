Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Итальянский специалист Фабио Капелло возглавит китайский
футбольный клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, 70-летний специалист подпишет
контракт на 1,5 года с зарплатой 10 миллионов евро.
Сообщается, что о его назначении клуб из поднебесной объявит
уже сегодня.
«Цзянсу Сунин» является вице-чемпионом Китая, в
нынешнем сезоне после 12 туров клуб из города Нанкине занимает 15-е место в
турнирной таблице.
Стоит отметить, что за клуб выступает экс-полузащитник лондонского «Челси» Рамирес и его соотечественник, бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра.
Напомним, последним местом работы итальянца стала сборная России, которая под его руководством одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
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