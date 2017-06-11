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Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Итальянский специалист Фабио Капелло возглавит китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, 70-летний специалист подпишет контракт на 1,5 года с зарплатой 10 миллионов евро.

Сообщается, что о его назначении клуб из поднебесной объявит уже сегодня.

«Цзянсу Сунин» является вице-чемпионом Китая, в нынешнем сезоне после 12 туров клуб из города Нанкине занимает 15-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что за клуб выступает экс-полузащитник лондонского «Челси» Рамирес и его соотечественник, бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра.

Напомним, последним местом работы итальянца стала сборная России, которая под его руководством одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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