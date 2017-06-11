Видео дня: Алешин стал участником массовой аварии в гонке Индикара

Российский пилот команды «Шмидт Петерсон» Михаил Алешин стал участником массовой аварии, которая произошла в гонке восьмого этапа Индикара в Форт-Уорте.

На 152-м круге дистанции партнер Алешина по команде Джеймс Хинчклифф оказался зажатым между двумя машинами из-за чего произошел контакт с соперником, в результате которого болид отправился в отбойник, зацепив машину другого пилота.

Стоит отметить, всего в аварии пострадало, помимо Алешина, еще семь гонщиков.

Напомним, что в 2014-м году Алешин уже попадал в аварию, из-за чего оказался в больнице с переломами ключицы, ребра и ушибами руки и ноги.