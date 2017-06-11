Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Московский ЦСКА переиграл «Химки» во втором матче финальной серии Единой Лиги ВТБ.

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Польши обыграла команду Румынии благодаря хет-трику Роберта Левандовски.

В параллельной встрече Германия забила семь безответных мячей в ворота Сан-Марино, трижды отличился Сандро Вагнер.

Харри Кейн на 90-й минуте спас Англию от поражения принципиальнейшему сопернику – команде Шотландии.

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что из-за травмы пропустит Уимблдон.

А вот коллега Марии по цеху латвийская теннисистка Елена Остапенко сотворила чудо, переиграв в финале «Ролан Гарроса» румынскую спортсменку Симону Халеп.

Экс-главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло сегодня возглавит китайский клуб.

Волейболисты сборной России уступили команде США в своем втором матче группового этапа Мировой лиги.

Футболисты «Ростова» провели первую тренировку под руководством Леонида Кучука и его тренерского штаба.

Британец из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады.

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу Виктора Линделефа.

Лондонский «Челси» желает заполучить защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.

Видео дня: Михаил Алешин стал участником массовой аварии в гонке Индикара

Цитата дня: «Если Квят не начнет меня уважать, то я буду кусаться», - Карлос Сайнс, партнер Даниила по «Торо Россо».

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