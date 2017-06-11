Усэйн Болт выиграл свой последний забег на Ямайке

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем забега на 100 метров в рамках легкоатлетического турнира Racers Grand Prix.

Соревнования проходили на родине Усэйна, в Кингстоне.

Болт пробежал стометровку за 10,03 секунды. Посмотреть на последний забег легендарного спринтера на Ямайке пришли около 30 тысяч человек.

Ранее Болт заявлял, что этот турнир станет для него последним выступлением на родине. Завершить профессиональную карьеру Усэйн планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который состоится 5-13 августа.





