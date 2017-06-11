В чемпионате Италии-2017/18 будет введена система видеоповторов

Система видеоповторов для помощи в работе арбитров будет использоваться во всех матчах чемпионата Италии по футболу в сезоне-2017/18.

- Мы просим понимания от клубов, когда будем вводить эту новую систему на всех стадионах. Нам потребуется отдельная комната для видеосудьи и по меньшей мере 8 видеокамер для отслеживания моментов.

Все затраты на введение системы, которые составят около 2 миллионов евро, возьмет на себя серия А. В ФИФА пока не дали полного согласия на введение видеоповторов, но все сигналы ясны и говорят за то, что мы начнем уже со следующего сезона, - заявил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

Напомним, система видеоповторов была опробована ФИФА на клубном чемпионате мира, который прошел в Японии в декабре прошлого года. Она будет использоваться на матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России.

