Сидни Кросби: Возможно, в шестом матче финала «Питтсбургу» стоит сыграть попроще

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Нэшвилла».

- Все воспринимают это по-разному. Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным, но подходить к нему все равно надо традиционным образом. Можно сказать, что это только добавит нам мотивации и поможет показать лучший хоккей. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно.

В воскресенье нам надо просто выйти на лед и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать. Мы много говорили об этом. Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными — это важнейший компонент нашей игры, - заявил Кросби.

Напомним, в случае победы в предстоящей игре «Питтсбург» завоюет Кубок Стэнли второй год кряду. Сейчас команда Сидни Кросби ведет в серии со счетом 3-2.