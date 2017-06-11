Роберто Карлос отрицает обвинения канала ARD в применении допинга

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в мировом спорте.

По данным журналисткого расследования, футболист в июле 2002 года посетил бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который регулярно использовал запрещенные в футболе препараты в своей практике.

На одном из видео Алвес признался, что Роберто Карлос был его пациентом.

- Он пришел ко мне еще 15-летним тощим пацаном. Именно я сделал его бедра такими, какие они сейчас, — рассказал Алвес.

- Я категорически отвергаю безответственные обвинения, предъявленные немецким каналом ARD, и утверждаю, что я никогда не использовал никаких средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами. Репортаж называет имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы уже начали изучать этот вопрос, - прокомментировал ситуацию Роберто Карлос.

