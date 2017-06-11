Роберто Карлос отрицает обвинения канала ARD в применении допинга
Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в мировом спорте.
По данным журналисткого расследования, футболист в июле 2002 года посетил бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который регулярно использовал запрещенные в футболе препараты в своей практике.
На одном из видео Алвес признался, что Роберто Карлос был его пациентом.
- Он пришел ко мне еще 15-летним тощим пацаном. Именно я сделал его бедра такими, какие они сейчас, — рассказал Алвес.
- Я категорически отвергаю безответственные обвинения, предъявленные
немецким каналом ARD, и утверждаю, что я никогда не использовал никаких
средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами.
Репортаж называет имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы
уже начали изучать этот вопрос, - прокомментировал ситуацию Роберто Карлос.