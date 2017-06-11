Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Италия- : -Россия
Футбол  Финляндия- : -Украина
Футбол  Македония- : -Испания
Футбол  Ирландия- : -Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Карлос отрицает обвинения канала ARD в применении допинга

Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в мировом спорте.

По данным журналисткого расследования, футболист в июле 2002 года посетил бразильского врача Жулио Сезара Алвеса, который регулярно использовал запрещенные в футболе препараты в своей практике.

На одном из видео Алвес признался, что Роберто Карлос был его пациентом.

- Он пришел ко мне еще 15-летним тощим пацаном. Именно я сделал его бедра такими, какие они сейчас, — рассказал Алвес.

- Я категорически отвергаю безответственные обвинения, предъявленные немецким каналом ARD, и утверждаю, что я никогда не использовал никаких средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами. Репортаж называет имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы уже начали изучать этот вопрос, - прокомментировал ситуацию Роберто Карлос. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.WADA прокомментировало прекращение расследования в отношении российских фехтовальщиковВсемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало прекращение расследования по делу о нарушении антидопинговых правил 27 российскими фехтовальщиками.Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допингОбъединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.Павел Колобков: После реформ антидопинговая организация в России будет одной из идеальныхМинистр спорта России Павел Колобков рассказал о работе России по организации борьбы с допингом.Роберто Карлос возглавит австралийский клубБывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может стать главным тренером австралийского клуба «Саут Мельбурн».Чемпион России по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре годаЧемпион России по спортивной ходьбе (2016) на дистанции 20 километров Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.Допинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионовДопинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионов«Советский спорт» рассказывает о громком допинговом скандале в США, который пытаются раскрутить уже больше двух лет.Ученый-генетик: Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет? Скоро это будет возможноУченый-генетик: Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет? Скоро это будет возможноРоссийский ученый-генетик рассказал, как уже сегодня можно легально продлить карьеру спортсмена и вывести его результаты на новый уровень.Виталий Мутко: Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношениеВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал утверждение в России национального плана по борьбе с допингом, а также рассказал о прошедшем в Краснодаре заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.Владимир Путин: Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообщеПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта дал оценку разработанному Независимой общественной антидопинговой комиссией плану борьбы с допингом.Допинг-проба российского ходока Дубровиной дала положительный результатКак сообщают «Известия», допинг-проба российского ходока Алины Дубровиной дала положительный результат на остарин.Шеннон Бриггс провалил допинг-тестАмериканский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу, как сообщает сайт Всемирной Боксерской Ассоциации.WADA обнаружило у Бриггса повышенный уровень тестостеронаБывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO Шеннон Бриггс не будет претендовать на вакантный титул действующего чемпиона мира по версии WBA.Валентин Балахничев: Исинбаева не устраивает WADA по политическим причинамВалентин Балахничев: Исинбаева не устраивает WADA по политическим причинамСовет WADA выдвинул четыре критерия, при выполнении которых Российское антидопинговое агентство сможет возобновить свою работу.Виталий Мутко: Совет учредителей WADA 17-18 мая может принять определенное решение по РУСАДАВице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять определенное решение по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17-18 мая.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Федор Емельяненко: В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты, но никогда никто не попадалсяИзвестный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификациюЭкс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.Слушания по делу Чичеровой пройдут в CAS 30-31 маяСлушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30-31 мая, сообщается на официальном сайте CAS.Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвиняют в подмене допинг-пробДействующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) норвежец Свейн Арне Хансен обвиняется в подмене допинг-проб спортсменов в 1980-е годы.
Футбол
Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин»
Футбол
Андрей Шевченко: Финнам важно сыграть дома хорошо, но мы приехали за победой
Футбол
«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса Сандро
Футбол
Вагнер Лав перейдет из «Аланьяспора» в «Галатасарай»
все новости
Хайо Зеппельт
Хайо Зеппельтвсе новости
Роберто Карлос
Роберто Карлосвсе новости
Допинг
Допинг