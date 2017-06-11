Линди Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»

«Рейнджерс» могут пригласить бывшего наставника «Баффало» и «Далласа» Линди Раффа в тренерский штаб Алена Виньо.

57-летний специалист в данный момент находится без работы.

Сообщается также, что один из нынешних ассистентов Виньо Скотт Арниел претендует на должность главного тренера в «Баффало» и «Флориде».

В текущем сезоне «Рейнджерс» дошли до второго раунда плей-офф, где уступили «Оттаве».

