Рой Джонс-младший: Не могу себе представить победу Макгрегора над Мэйвезером в боксерском поединке

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мнением о возможном поединке Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором.

- Мне, как бойцу, понятны мотивы Конора и Флойда, поэтому никакой критики от меня не дождетесь. Мало того, в свое время я и сам пытался организовать нечто схожее с Андерсоном Силвой.

В плане бокса Флойд на голову выше Макгрегора. Возможно, Конор верит в то, что являясь левшой, он сможет максимально усложнить задачу Мэйвезера. Конор — панчер, а значит, может решить исход поединка одним ударом. С другой стороны, Флойд — лучший в мире специалист в плане защиты. Одним из важнейших фактором является опыт. Поэтому шансы Макгрегора видятся настолько призрачными. Лично я не могу представить Конора, победившего Флойда в боксерском поединке, - рассказал Джонс.

Поединок Мэйвезер - Макгрегор по правилам бокса может состояться осенью текущего года.

