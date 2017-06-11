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Пекка Ринне: Сейчас «Нэшвилл» прижат к стене, но в этом наш шанс

Источник:  ESPNКомментарии

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом». 

- Прямо сейчас мы прижаты к стене, но в этом наш шанс. Думаю, в такой ситуации каждый сделает все, что в его силах, и подготовится к матчу наилучшим образом, - заявил Ринне.

Напомним, в случае победы в предстоящей игре «Питтсбург» завоюет Кубок Стэнли второй год кряду. Сейчас команда Сидни Кросби ведет в серии со счетом 3-2.

- Мы допустили много ошибок перед воротами. И я знаю, где мы можем улучшить игру, чтобы помочь своему вратарю. Ринне абсолютно спокоен и работает в полную силу каждый день, - рассказал главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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