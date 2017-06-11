Пекка Ринне: Сейчас «Нэшвилл» прижат к стене, но в этом наш шанс

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом».

- Прямо сейчас мы прижаты к стене, но в этом наш шанс. Думаю, в такой ситуации каждый сделает все, что в его силах, и подготовится к матчу наилучшим образом, - заявил Ринне.



Напомним, в случае победы в предстоящей игре «Питтсбург» завоюет Кубок Стэнли второй год кряду. Сейчас команда Сидни Кросби ведет в серии со счетом 3-2.



- Мы допустили много ошибок перед воротами. И я знаю, где мы можем улучшить игру, чтобы помочь своему вратарю. Ринне абсолютно спокоен и работает в полную силу каждый день, - рассказал главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.