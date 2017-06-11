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Йоахим Лев: Матч против Сан-Марино был очень важен для Вагнера

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подчеркнул, что матч отборочного турнира чемпионата мира–2018 против команды Сан-Марино (7:0) был очень важным для форварда Сандро Вагнера.

- Это была хорошая возможность добавить себе уверенности. Ребята держали темп все 90 минут. Эта игра была очень важной для Вагнера. Он отлично использует возможности своего организма, и защищаться против него нелегко. Он зрелый футболист с характером, способный стоять на своем. Он честный и открытый парень, очень позитивный, - заявил Лев.

Немцы набрали 18 очков и упрочили лидерство в группе С. Второй в ней идет команда Северной Ирландии, у которой 13 очков. У сборной Сан-Марино по-прежнему очков нет.

В следующих матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 немцы 1 сентября в гостях сыграют с чехами, а команда Сан-Марино в этот день примет Северную Ирландию.

Матч

Германия - Сан-Марино - 7:0 (4:0)

Голы

Дракслер 11 (1:0). Вагнер 16 (2:0). Вагнер 29 (3:0). Юнес 38 (4:0). Мустафи 47 (5:0). Брандт 72 (6:0). Вагнер 85 (7:0).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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