Защитник «Ромы» Фасио может перейти в «Зенит»
Источник: La RepubblicaКомментарии
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Федерико Фасио.
По информации La Repubblica, сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец Фасио сыграл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два мяча. Зимой «Рома» выкупила права на 30-летнего защитника у «Тоттенхэма».
Напомним, по окончании чемпионата России-2016/17 «Зенит» возглавил итальянский специалист Роберто Манчини.
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