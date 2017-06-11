Защитник «Ромы» Фасио может перейти в «Зенит»

Ивелин Попов: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил болгарским СМИ, что намерен остаться в клубе, опровергнув информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор».