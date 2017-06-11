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Логашов продолжит карьеру в «Балтике»

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

Калининградская «Балтика» объявила на официальном сайте о подписании контракта с защитником Арсением Логашовым.

Соглашение с игроком подписано по схеме «1+1». 

Последним клубом 25-летнего защитника был «Тосно», за который он выступал весной 2017 года. В составе команды из Ленинградской области Логашов провел три матча в ФНЛ. Также защитник играл за «Спортакадемклуб», «Химки», «Анжи», «Факел», «Локомотив» и «Ростов».

Напомним, ранее новичками «Балтики» стали защитник Павел Степанец и нападающий Александр Касьян. Также клуб продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко, который возглавил команду в феврале. Под руководством экс-главного тренера «Локомотива» калининградцы одержали 7 побед в 14 матчах ФНЛ и сохранили место в первом дивизионе.

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