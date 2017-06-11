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Александр Зимин: В бою с Бриедисом Кудряшову не хватит одного только везения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер Александр Зимин оценил дальнейшие перспективы российского боксера первого тяжелого веса Дмитрия Кудряшова.

- Бой с Дуродолой оставил двойственное впечатление. С одной — все наши прогнозы оправдались: Кудряшов вышел против Дуродолы мотивированным, пару раз отправил его в нокдаун и закончил поединок досрочно. С другой... В первых раундах Оланреваджу Дуродола несколько раз смог зажать соперника у канатов и пойти в затяжную атаку — в прошлом бою, помните, это и принесло нигерийцу победу. Только к третьему раунду Кудряшов приноровился «вязать» соперника клинчем, как только тот начинал слишком опасные атаки.

митрий и его штаб точно знали, с кем придется столкнуться: ни умение нигерийца держать удар, ни его мастерские многоударные комбинации, ни тактическая гибкость секретом для команды не были.  И все же сильным сторонам Оланреваджу Дуродолы наш боец противопоставил не контрприемы, а убойный нокаутирующий удар, крепкую голову и бешеную мотивацию.  Следующим противником Кудряшова может стать Майрис Бриедис — и вот у него есть и тактическая гибкость, и нокаутирующий удар. И, конечно, мотивация. Здесь одного только везения не хватит, - цитирует Зимина Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга.

Отметим, что латвийский боец Майрис Бриедис в данный момент владеет чемпионским поясом WBC в первом тяжелом весе. Ранее он также побеждал Оланревджу Дуродолу. 

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