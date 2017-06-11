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Доннарумма продлит контракт с «Миланом»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт со своим клубом.

Действующий контракт вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2018 года.

Ранее переговоры о продлении соглашения зашли в тупик из-за амбициозных требований агента футболиста Мино Райолы.

Тем не менее, по информации итальянских СМИ, Доннарумма продолжит свою карьеру в «Милане». Сторонам осталось согласовать последние детали нового контракта.

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