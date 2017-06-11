Анабель Медина-Гарригес: Удивлена тем, как Остапенко справилась с «Ролан Гаррос». Не могу описать это словами
Бывшая испанская теннисистка Анабель Медина-Гарригес прокомментировала сенсационную победу 20-летней латвийки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции-2017.
- Даже не могу описать это словами. Я знала, что она умеет сильно бить по мячу, но очень удивлена тем, как она справилась с турниром, с давлением, с трудными ситуациями в каждом матче.
Она проигрывала первый сет во многих встречах, но продолжала работать, стремилась к победе. Выйдя уже в четвертьфинал, Елена уже была довольна, но не рада. Она стремилась к большему, - рассказала испанка.
Анабель Медина-Гарригес вошла в команду Елены Остапенко по ходу текущего сезона. Она помогала будущей чемпионке готовиться к «Ролан Гаррос».
Напомним, в финале Остапенко переиграла Симону Халеп и тем самым не позволила румынке стать первой ракеткой мира.
Остапенко Е. (Латвия) - Халеп С. (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:3 10 июня 16:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Остапенко Е. (Латвия) - Халеп С. (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:3
10 июня 16:00, , Онлайн-трансляция