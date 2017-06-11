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Роберт Мак: Мы заслужили победу над Литвой и заработали очень важные три очка

Источник:  CAS.skКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями от победы над Литвой в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:1).

- Было нелегко добыть победу, Литва - трудный соперник. Однако мы играли превосходно, старались комбинировать и заслужили три очка. Пожалуй, могли забить больше голов, но рады и двум. Мы заработали очень важные три очка, - цитирует Мака Cas.sk.

Напомним, матч между сборными Литвы и Словакии проходил 10 июня в Вильнюсе. У словаков голами отметились Владимир Вайсс-младший и Марек Гамшик. Единственный мяч в составе хозяев забил Арвидас Новиковас, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. Роберт Мак вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 77-й минуте.

После шести туров подопечные Яна Козака занимают второе место в группе F, имея в активе 12 очков. Следующие матчи отборочного турнира сборная Словакии проведет против Словении (1 сентября, дома) и Англии (4 сентября, в гостях).

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Матч

Литва - Словакия - 1:2 (0:1)

Голы

Вайсс 32 (0:1). Гамшик 58 (0:2). Шернас 90 (1:2).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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