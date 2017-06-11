Рагнар Сигурдссон: То, как исландцы верят в свою сборную - это потрясающе

Защитник «Фулхэма» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о том, как вся северная нация болеет за главную футбольную команду страны.

- Вы не представляете, до какой степени исландцы верят в свою сборную. Это просто потрясающе. Даже если мы играем против Хорватии дома или на выезде, все уверены в том, что мы победим.

Даже если мы снова встретимся со сборной Англии, жители Исландии будут думать, что у нас есть хорошие шансы на победу. И это помогло нам, у игроков появилась вера в свои силы. Это стало для нас дополнительной мотивацией.

Но мы стараемся не опережать самих себя и не ставить сверхзадач, потому что население Исландии — 330 000 человек, нужно двигаться постепенно. Поэтому наша цель состоит в том, чтобы просто квалифицироваться на ЧМ-2018, - рассказал Сигурдссон, ранее защищавший цвета «Краснодара» в РФПЛ.

Напомним, сборная Исландии сенсационно дошла до четвертьфинала Евро-2016, обыграв на стадии 1/8 финала англичан со счетом 2:1.

Сегодня исландцы сыграют в отборочном турнире ЧМ-2018 с командой Хорватии.