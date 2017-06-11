Букмекеры считают Надаля явным фаворитом финала «Ролан Гаррос»

Анабель Медина-Гарригес: Удивлена тем, как Остапенко справилась с «Ролан Гаррос». Не могу описать это словами

Анабель Медина-Гарригес: Удивлена тем, как Остапенко справилась с «Ролан Гаррос». Не могу описать это словами Бывшая испанская теннисистка Анабель Медина-Гарригес прокомментировала сенсационную победу 20-летней латвийки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции-2017.

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра

Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Интернациональный дуэт Майкл Винус (Новая Зеландия) и Райан Харрисон (США) стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

Винус и Харрисон выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Винус и Харрисон выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде Интернациональный дуэт Майкл Винус (Новая Зеландия) и Райан Харрисон (США) стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

Главный редактор «Советского спорта», оказавшийся в эти дни в Риге, рассказывает, как Латвия восприняла победу своей представительницы.

Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!

Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья! Главный редактор «Советского спорта», оказавшийся в эти дни в Риге, рассказывает, как Латвия восприняла победу своей представительницы.

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Анна Чакветадзе: Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос»

Анна Чакветадзе: Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос» Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Елена Остапенко: Я не верю, в 20 лет я выиграла «Ролан Гаррос»

Елена Остапенко: Я не верю, в 20 лет я выиграла «Ролан Гаррос» Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Шамиль Тарпищев: Остапенко победила на «Ролан Гаррос» благодаря своему характеру Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в финале Открытого чемпионата Франции румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Остапенко переиграла Халеп в финале «Ролан Гаррос» Латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в финале Открытого чемпионата Франции румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Они уступили канадской паре Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн со счетом 1:6, 3:6.

Первушина и Потапова проиграли парный финал юниорского «Ролан Гаррос» канадской паре Они уступили канадской паре Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн со счетом 1:6, 3:6.

Букмекерские конторы выставили котировки на женский финал Открытого чемпионата Франции, в котором встретятся Елена Остапенко и Симона Халеп.

Букмекеры уверены в победе Халеп над Остапенко

Букмекеры уверены в победе Халеп над Остапенко Букмекерские конторы выставили котировки на женский финал Открытого чемпионата Франции, в котором встретятся Елена Остапенко и Симона Халеп.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции сыграют Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка.

Рафаэль и Миновавр. Надаль и Вавринка сыграют в финале «Ролан Гаррос»

Рафаэль и Миновавр. Надаль и Вавринка сыграют в финале «Ролан Гаррос» В решающем матче Открытого чемпионата Франции сыграют Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка.

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», где сразится с Вавринкой

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», где сразится с Вавринкой Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Открытого чемпионата Франции-2017.

Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свой матч в 1/2 финала «Ролан Гаррос» со Стэном Вавринкой.

Энди Маррэй: В пятом сете Вавринка сыграл гораздо лучше меня

Энди Маррэй: В пятом сете Вавринка сыграл гораздо лучше меня Первая ракетка мира Энди Маррэй прокомментировал свой матч в 1/2 финала «Ролан Гаррос» со Стэном Вавринкой.

Вавринка обыграл Маррэя и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Вавринка обыграл Маррэя и стал первым финалистом «Ролан Гаррос» Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в финал Открытого чемпионата Франции-2017.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос».

Каролина Плишкова: Могу играть с топ-теннисистками на равных

Каролина Плишкова: Могу играть с топ-теннисистками на равных Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос».

Отпраздновав 20-летие в день матча, латвийка Елена Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Лучший подарок – финал! Остапенко победила Бачински на «Ролан Гаррос» Отпраздновав 20-летие в день матча, латвийка Елена Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Халеп переиграла Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Халеп переиграла Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос» Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.