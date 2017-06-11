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Букмекеры считают Надаля явным фаворитом финала «Ролан Гаррос»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции-2017 в мужском одиночном разряде.

В решающем матче сразятся девятикратный победитель этого турнира «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и чемпион «Ролан Гаррос»-2015 швейцарец Стэн Вавринка.

Букмекеры считают явным фаворитом встречи Надаля. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,17. Котировки на успех Вавринки - 4,87.

Матч начнется в Париже в 16:00 по московскому времени.

Напомним, чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 в субботу стала 20-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко.

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания)

Место и дата

11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция


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