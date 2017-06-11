Букмекеры считают Надаля явным фаворитом финала «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции-2017 в мужском одиночном разряде.
В решающем матче сразятся девятикратный победитель этого турнира «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и чемпион «Ролан Гаррос»-2015 швейцарец Стэн Вавринка.
Букмекеры считают явным фаворитом встречи Надаля. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,17. Котировки на успех Вавринки - 4,87.
Матч начнется в Париже в 16:00 по московскому времени.
Напомним, чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 в субботу стала 20-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко.
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания)
Место и дата
11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция
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