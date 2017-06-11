Букмекеры считают «Нэшвилл» фаворитом» шестого матча серии с «Питтсбургом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу финала Кубка Стэнли, в которой «Нэшвилл» примет «Питтсбург».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,23, тогда как виктория гостей идет за 2,85.
За ничью букмекеры предлагают 3,82.
Игра пройдет 12 июня, начало - в 03:00 мск.
Напомним, «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2.
Матч
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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