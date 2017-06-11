Микаэль Брага: С Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубом
Итальянский журналист Микаэль Брага уверен в будущем прогрессе казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.
- Думаю, с Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубом. В
новом сезоне будет пять претендентов на титул: «Спартак», ЦСКА, «Зенит»,
«Краснодар» и «Рубин». Да, «Рубин» сходу может выиграть чемпионат,
все-таки Бердыев не первый раз в Казани и все там знает. В пользу
«Рубина» говорит то, что в следующем сезоне ему не надо отвлекаться на
еврокубки, он может сосредоточиться только на премьер-лиге.
Что касается «Ростова», то думаю, что теперь там вновь будет, как при Божовиче. Сила этой команды в два последние года заключалась в Бердыеве, его организации и мотивации, а без него «Ростову» предстоит борьба за выживание, - цитирует Брагу портал «Еврофутбол.ру».
Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев покинул «Ростов» и сменил испанца Хавьера Грасию на посту главного тренера «Рубина».
Ранее Бердыев дважды приводил казанскую команду к золотым медалям национального первенства.