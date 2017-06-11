Микаэль Брага: С Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубом

Итальянский журналист Микаэль Брага уверен в будущем прогрессе казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.

- Думаю, с Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубом. В новом сезоне будет пять претендентов на титул: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Да, «Рубин» сходу может выиграть чемпионат, все-таки Бердыев не первый раз в Казани и все там знает. В пользу «Рубина» говорит то, что в следующем сезоне ему не надо отвлекаться на еврокубки, он может сосредоточиться только на премьер-лиге.



Что касается «Ростова», то думаю, что теперь там вновь будет, как при Божовиче. Сила этой команды в два последние года заключалась в Бердыеве, его организации и мотивации, а без него «Ростову» предстоит борьба за выживание, - цитирует Брагу портал «Еврофутбол.ру».

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев покинул «Ростов» и сменил испанца Хавьера Грасию на посту главного тренера «Рубина».

Ранее Бердыев дважды приводил казанскую команду к золотым медалям национального первенства.



