Елена Остапенко: Моим кумиром всегда была Серена Уильямс

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко рассказала о том, кто является для нее примером для подражания в WTA-туре.

- Я очень рада этому титулу, но надеюсь, что это только начало. Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема» и продолжу упорно работать, чтобы добиться этой цели.

Моим кумиром всегда была Серена Уильямс. Мне очень нравится наблюдать за ее игрой. Она действительно великая чемпионка. Думаю, по стилю игры мы похожи. Я играю агрессивно и стараюсь сама зарабатывать очки, не дожидаясь чужих ошибок, как и Серена, - заявила Остапенко.

Напомним, 20-летняя теннисистка из Латвии в финале «Ролан Гаррос»-2017 нанесла поражение Симоне Халеп.

Теперь Остапенко поднимется с 47-й на 12-ю строчку мирового рейтинга.