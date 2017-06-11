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Елена Остапенко: Моим кумиром всегда была Серена Уильямс

Источник:  «Ролан Гаррос»Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко рассказала о том, кто является для нее примером для подражания в WTA-туре.

- Я очень рада этому титулу, но надеюсь, что это только начало. Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема» и продолжу упорно работать, чтобы добиться этой цели.

Моим кумиром всегда была Серена Уильямс. Мне очень нравится наблюдать за ее игрой. Она действительно великая чемпионка. Думаю, по стилю игры мы похожи. Я играю агрессивно и стараюсь сама зарабатывать очки, не дожидаясь чужих ошибок, как и Серена, - заявила Остапенко.

Напомним, 20-летняя теннисистка из Латвии в финале «Ролан Гаррос»-2017 нанесла поражение Симоне Халеп.

Теперь Остапенко поднимется с 47-й на 12-ю строчку мирового рейтинга.

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Халеп С. (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:3

Место и дата

10 июня 16:00, , Онлайн-трансляция


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