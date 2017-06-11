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Денис Попов: Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне Роналду

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил мадридский «Реал» и «Барселону», а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

- Кто лучше: «Реал» или «Барселона»? Я думаю, здесь 50 на 50, на первый план выходят личные симпатии, на вкус и цвет приятеля нет. Это две великие команды, которые выигрывали, выигрывают и будут выигрывать. Просто в определенное время кто-то выступает лучше, а у кого-то спад, потом наоборот. В этом году однозначно сильнее «Реал», что там говорить.

Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне Роналду. Объясню, почему. Он в порядке везде: в «Манчестер Юнайтед», в сборной Португалии (выиграл чемпионат Европы с не самой сильной командой), в «Реале». А Месси в порядке только в «Барселоне», в сборной Аргентины он ни о чем, хотя там команда с серьезными футболистами. Роналду попрет везде, но не факт, что Месси в другом клубе будет играть так же, как в «Барселоне», где все подстраивается под него, и даже были скандалы, что он составы называл, указывал, кого брать в клуб, а кого не брать, из-за него из «Барселоны» ушли Ибрагимович и еще ряд хороших футболистов.

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