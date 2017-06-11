«Бавария» может продать Дугласа Косту «Ювентусу» за 30 миллионов евро
Источник: Football ItaliaКомментарии
Вингер «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
Трансфер футболиста может обойтись обойдется итальянскому клубу в 30 миллионов евро, не считая бонусов. Эта сумма практически дублирует транш, который «Бавария» направила донецкому «Шахтеру» летом 2015 года, когда решался вопрос о переезде Дугласа Косты в Германию.
В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 34 матчах «Баварии», в которых забил 7 мячей.
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