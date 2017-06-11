Фернандо Алонсо: Полный сезон в «Индикаре»? Почему бы и нет

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не исключил, что может рассмотреть вариант выступления в «Индикаре» на постоянной основе.

«Почему бы и нет? Я больше склонен к Формуле-1 и постараюсь найти здесь лучший из возможных болидов. Но могу рассмотреть разные варианты.

«Инди 500» будет первым вариантом для тройной короны автоспорта. Но почему бы как-нибудь не попробовать провести там полный сезон», – приводит Autosport слова Алонсо.

Ранее 35-летний испанец заявил, что только борьба за победы сможет заставить его остаться в «Макларене» на следующий сезон.

Напомним, в мае Алонсо выступил в гонке «500 миль Индианаполиса» за команду «Макларен-Хонда-Андретти».