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Ройс сможет вернуться на поле только в 2018 году

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ройс сможет вернуться на поле только в 2018 году
Фото: Facebook

Стали известны примерные сроки восстановления после травмы атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса. 

По данным Ruhr Nachrichten, 28-летний футболист, перенесший операцию на крестообразных связках колена, ориентировочно вернется на поле только в начале 2018 года.

Напомним, Ройс получил тяжелую травму в финальном матче Кубка Германии-2016/17 против франкфуртского «Айнтрахта». 

Ранее Марко уже пропускал из-за проблем со здоровьем чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016. В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах «Боруссии» и забил 13 мячей.

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