Ройс сможет вернуться на поле только в 2018 году

Стали известны примерные сроки восстановления после травмы атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса.

По данным Ruhr Nachrichten, 28-летний футболист, перенесший операцию на крестообразных связках колена, ориентировочно вернется на поле только в начале 2018 года.

Напомним, Ройс получил тяжелую травму в финальном матче Кубка Германии-2016/17 против франкфуртского «Айнтрахта».



Ранее Марко уже пропускал из-за проблем со здоровьем чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016. В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах «Боруссии» и забил 13 мячей.