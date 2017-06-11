Кристиан Эриксен: Мы приехали в Казахстан за тремя очками и взяли их

Роберт Мак: Мы заслужили победу над Литвой и заработали очень важные три очка

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями от победы над Литвой в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:1).