Кристиан Эриксен: Мы приехали в Казахстан за тремя очками и взяли их
Источник: Sports.kzКомментарии
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу над Казахстаном (3:1) в выездном матче отборочного цикла чемпионата мира-2018.
- Мы приехали в Казахстан за тремя очками и взяли их - неважно, как мы сыграли, - сказал игрок. - Теперь уходим в отпуск с хорошим чувством. Конечно, в следующих матчах мы должны строить игру лучше, но главное, что сезон закончился хорошо. Не знаю, наслаждались ли вы этой игрой. Есть позитивные моменты, но также очевидно, что нам нужно улучшать ее.
Матч
Голы
Йоргенсен Н. 27 (0:1). Эриксен 50 (0:2 - пен.). Куат 76 (1:2). Дольберг 81 (1:3).
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
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