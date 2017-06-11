«Ливерпуль» может приобрести Тадича у «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Times.

«Красные» заинтересованы в подписании 28-летнего серба, который, по мнению тренерского штаба, сможет усилить команду перед выступлением в Лиге чемпионов.

В контракте Тадича с «Саутгемптоном» прописана сумма отступных в размере 13 миллионов фунтов, что позволит переговором пройти без таких трудностей, которые возникли во время сорвавшегося трансфера в «Ливерпуль» защитника Виргила ван Дейка.

К тому же, сам Тадич готов сменить команду из-за того, что в прошлом сезоне он не всегда находил взаимопонимание с главным тренером «Саутгемптона» Клодом Пюэлем.

В сезоне 2016/2017 Тадич забил три гола и сделал шесть голевых передач в 33 матчах премьер-лиги.

Ранее он играл за «Войводину» (2006-2010), «Гронинген» (2010-2012) и «Твенте» (2012-2014).