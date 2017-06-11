Петраков начнет сбор с «Томью» без контракта
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что будет временно работать на сборе команды без контракта.
«Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области. - прим. ред.) будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта», - цитирует Петракова ТАСС.
Первый учебно-тренировочный сбор команды начался 10 июня в Томске.
Напомним, по итогам сезона-2016/17 «Томь» покинула премьер-лигу.
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