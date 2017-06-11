«Барселона» может предложить 100 миллионов евро за Верратти

«Барселона» может приобрести центрального полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти за 100 миллионов евро.

Ранее Верратти дал понять руководству французского клуба о своем намерении сменить команду нынешним летом.

По информации итальянских СМИ, уже в ближайший понедельник «Барселона» может сделать «ПСЖ» предложение о трансфере Марко в размере 100 миллионов евро.

Также сообщается об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса».

Верратти перешел в «ПСЖ» в 2012 году из «Пескары». В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах парижан во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.