Мозгов хотел бы, чтобы «Лос-Анджелес» выбрал на драфте НБА защитника Болла

Российский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте новичков НБА 19-летнего защитника Лонзо Болла.

По сообщениям СМИ, «Лейкерс» выберут американца Болла в первом раунде драфта под общим вторым номером. Драфт НБА 2017 года состоится 22 июня в Бруклине.

«Будет круто, я бы поиграл с ним бок о бок в одной команде. Этот игрок может многое поменять в команде, - цитирует Мозгова ТАСС. - Вообще пока непонятно, на что могут рассчитывать «Лейкерс» в предстоящем сезоне. Многое будет зависеть от работы нашего менеджмента в межсезонье, но я вам скажу, что уже в этом году мы в целом играли не так плохо».

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Лейкерс» заняли 14-е место в Западной конференции.







