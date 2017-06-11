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«Бавария» подписала контракт с Гнабри

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри.

21-летний игрок молодежной сборной Германии подпишет с чемпионами страны трехлетний контракт. По информации Bild, сумма трансфера составила восемь миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Вердер» уже договорился о трансфере Гнабри с «Хоффенхаймом». Но все поменялось, как только в переговоры вступила «Бавария».

Гнабри перешел в «Вердер» 31 августа 2016 года из «Арсенала» за пять миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 27 матчах бундеслиги.

Добавим, что Гнабри сыграет за сборную Германии на молодежном Евро (U21), который с 16 по 30 июня пройдет в Польше.

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