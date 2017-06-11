Евгений Калешин: Футболисты «Кубани» подошли к началу сбора в хорошей форме

Тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о начале предсезонной подготовки команды.

- Настроение у игроков хорошее, они отдохнули и успели соскучиться друг по другу и по работе, - сказал Калешин. – Команда прошла медицинское обследование, которое показало, что все ребята выполнили те индивидуальные задания, которые мы им давали на отпускное время. В общей сложности каждый футболист имел пять индивидуальных тренировок, и мы должны отдать им должное в том, что все подошли к началу сбора в хорошей форме. Это дает повод надеяться, что мы без дополнительной раскачки приступим к подготовке. Конечно, первые несколько дней будут отданы на адаптацию: ребята не работали в таком режиме какой-то период, и им необходимо время для того, чтобы и голову, и тело погрузить в работу. В целом, отмечу, что мы довольны тем, в каком состоянии игроки вернулись из отпуска.