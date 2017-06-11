Сегодня «Спартак» выходит из отпуска

У игроков «Спартака» завершился отпуск, и сегодня чемпионы России приступят к подготовке к новому сезону.

В ближайшие два дня игроки пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

До 23 июня «Спартак» будет тренироваться на базе в Тарасовке, после чего чемпионы России отправятся на сбор в Австрию. Как и в прошлом году, команда проведет подготовку к сезону в Филлахе. Сбор продлится в течение двух недель.

В Австрии у «Спартака» запланированы два контрольных матча, которые пройдут 1 и 7 июля.

Первым соперником красно-белых станет «Вождовац». В минувшем сезоне клуб из Белграда занял седьмое место в высшей лиге Сербии.

Напомним, 14 июля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. А соперником красно-белых в первом туре станет вернувшееся в премьер-лигу «Динамо».