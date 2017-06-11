Константин Сарсания: «Зенит» работает по нескольким реально сильным иностранцам

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

- Очень многих иностранных футболистов называют в качестве возможных приобретений клуба, но пока мы не можем ничего говорить. Мы работаем по нескольким реально сильным иностранным игрокам, но большего я вам пока сказать не могу. У нас есть несколько потенциальных игроков, которых мы хотели бы видеть в команде. Предварительные переговоры с ними проведены, но окончательно все будет понятно, думаю, уже после окончания тренировочного сбора, - приводит слова Сарсании «Р-Спорт».

Напомним, первыми новичками сине-бело-голубых в летнее трансферное окно стали защитник Денис Терентьев и полузащитник Кристиан Нобоа Оба футболиста провели прошлый сезон в «Ростове».

Ранее СМИ называли кандидатами на переход в «Зенит» полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снайдера, нападающего «Ромы» Эдина Джеко, форварда «Ниццы» Марио Балотелли и ряд других игроков из клубов Серии А. Позже Сарсания опроверг интерес петербуржцев к Джеко и Балотелли.

1 июня главным тренером петербургского клуба стал Роберто Манчини. Итальянец подписал трехлетний контракт с возможностью продления на два года.