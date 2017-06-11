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Дринчич подписал контракт с «Чукаричками»

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Бывший полузащитник «Спартака», «Амкара» и «Краснодара» Никола Дринчич подписал контракт с «Чукаричками», сообщается на официальном сайте сербской команды.

Соглашение рассчитано на год.

Напомним, в феврале прошлого года 32-летний игрок объявил о  завершении карьеры, однако вскоре был заявлен за клуб «Рад».

В 2007 - 2014 годах Дринчич провел 33 матча за сборную Черногории (3 гола).

В 2015 году он стал чемпионом Сербии, будучи игроком белградского «Партизана».

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