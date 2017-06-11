Константин Сарсания: Травма Дзюбы несерьезная, он начнет сезон в составе

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что травма форварда Артема Дзюбы не помешает ему быть готовым к старту сезона.

«13 и 14 июня Артем пройдет обследование в Санкт-Петербурге, после чего все будет ясно. У него травма колена, но ситуация до конца не понятна. Поэтому будет проведено обследование.

Но могу сказать, что она несерьезная. Думаю, он начнет сезон в составе команды», – приводит «Р-Спорт» слова Сарсании.

Напомним, по ходу сезона у Дзюбы периодически возникали проблемы с коленом, из-за чего он пропустил два сбора национальной команды. А на прошлой неделе стало известно, что форвард не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов в 26 матчах премьер-лиги.

В первом туре премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском».