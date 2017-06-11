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Кировская «Родина» не подтвердила участие в чемпионате России в сезоне-2017/18

Источник:  ТАССКомментарии

Кировская «Родина» стала единственным клубом, который не подтвердил участие в чемпионате России в сезоне-2017/18, сообщил президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

«Родина» не гарантировала участие в чемпионате страны, остальные 13 клубов это сделали», - цитирует Скрынника ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Родина» имеет задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

К настоящему времени участие в чемпионате России подтвердили московское «Динамо», «Динамо-Казань», «СКА- Нефтяник», «Енисей», «Водник», «Байкал-Энергия», «Волга», «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Уральский Трубник», «Старт», «Строитель» и «Зоркий».




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