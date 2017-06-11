Кировская «Родина» не подтвердила участие в чемпионате России в сезоне-2017/18

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«Родина» выступит в чемпионате России Кировская «Родина» примет участие в Чемпионате России. Об этом заявил и.о. вице-губернатора Кировской области Дмитрий Курдюмов, сообщает Devyatka.ru.

Обухов хочет в плей-офф Кировская «Родина» переиграла крепкий «Водник». Существенный вклад в победу внес Сергей Обухов.Теперь у него 924 гола в 426 матчах.

«Водник» обыграл «Родину» и остался в четверке Переиграв «Родину» (7:3) архангельский «Водник» вновь вышел на четвертое место и потеснил из четверки «СКА-Нефтяник». Хет-трик сделал Леонов. Всего же в шести воскресных матчах забито 76 мячей (в среднем по 12,66 за матч).

«Динамо-Москва» победило «Водник», проигрывая 0:3 Вице-чемпион России в Архангельске в первые 25 минут пропустил три мяча, но сумел вернуться в игру и выиграл встречу 7:4. Хет-трик у победителей на счету Евгения Иванушкина.

Красноярск - первый, Москва - вторая В субботу состоялись шесть матчей предпоследнего тура предварительного этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Ломанов вернулся, чтобы победить Благодаря фантастической игре молодого россиянина Ивана Шевцова, опытного шведа Кристофера Эдлунда, а также вернувшегося после травмы Сергея Ломанова действующий чемпион России на родном льду добился волевой победы над московским «Динамо». И прервал 11-матчевую победную серию бело-голубых.

Столичные «восьмерки» Московское «Динамо» в Красногорске убедительно переиграло «Зоркий», одного из претендентов на медали чемпионата. Победу гостей во многом определил хет-трик восьмого номера москвичей Рината Шамсутова. Еще по голу на каждую свою «восьмерку» добавил Евгений Иванушкин (№88).

Обухов забил 900-й гол в чемпионатах России Нападающий кировской «Родины» Сергей Обухов сделал дубль в гостевом матче против красногорского «Зоркого». Второй гол Сергея стал для него 900-м в чемпионатах страны.

«Зоркий» вычеркнул «Родину» из списка лидеров Красногорский «Зоркий» в первом туре 2015 года переиграл кировскую «Родину» и оторвался от соперника на три очка.

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Казань подтягивается к лидерам Одержав победу в Кирове (4:3), казанские динамовцы вышли на пятое место в турнирной таблице.

«Родина» знает… Сотрудники скромного химкинского стадиона уже в курсе, что им принимать матч «Динамо» – «Крылья советов».

В Кемерове – без проигравших В Кемерове завершился турнир первого этапа Кубка России в группе А, сообщает корреспондент «Советского спорта» Игорь ЗЕТИЛОВ. В следующий этап соревнований, который начнется в конце сентября, вышли все шесть клубов Суперлиги.