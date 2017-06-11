«Урал» может провести со «Спартаком» первый матч на обновленном к ЧМ-2018 стадионе

В Екатеринбурге первым матчем на Центральном стадионе, на котором идет реконструкция к чемпионату мира-2018, может стать игра «Урала» со «Спартаком», сообщает Znak.com.

Ранее сообщалось, что «Урал» сыграет несколько матчей на Центральном стадионе весной 2018 года, они станут тестовыми в преддверии чемпионата мира. Таких игр перед мундиалем нужно провести три.

В опубликованном календаре на позднюю весну выпадают две игры: «Урал» - «Спартак» (15 апреля 2018 года) и «Урал» - «Амкар» (6 мая).

Реконструкцию Центрального стадиона планируется закончить в декабре 2017 года.