Василий Уткин: Возвращение Бердыева в Казань делает «Рубин» очень грозной силой

Комментатор Василий Уткин высказался на тему возвращения в «Рубин» Курбана Бердыева.

- Думаю, что Казань как спортивная столица России пригласила самого сильного тренера. Или одного из самых сильных клубных тренеров. Вот так можно это рассматривать. Возвращение это или нет, нужно ли по этому поводу на вокзале платочками махать – это вопрос чисто технический.

Все дело в том, что сейчас в российском футболе важно не то, какие команды команды смогут вобрать в себя серьезные возможности. Важно, что есть команды, которые такие возможности теряют. И общая картина довольно сложная. Думаю, что в этой ситуации у «Рубина» в следующем сезоне появляются хорошие шансы, поскольку Бердыев славится своим прагматизмом. А прагматизм именно в такие эпохи является залогом успеха.

Другое дело, что лично я никогда не относился к Бердыеву как к человеку, который практикует единственный стиль игры. Мне кажется, что за годы своей работы в «Рубине» он демонстрировал довольно разные тактические построения и определенные моральные вещи. Тем не менее, я думаю, что его возвращение в Казань делает «Рубин» очень серьезной силой, - рассказал Уткин.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев покинул «Ростов» и сменил испанца Хавьера Грасию на посту главного тренера «Рубина».

Ранее Бердыев дважды приводил казанскую команду к золотым медалям национального первенства.