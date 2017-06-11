Константин Сарсания: В основном «Зенит» сделает приобретения после сбора в Австрии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, когда петербургский клуб будет подписывать новых игроков, и прокомментировал информацию о приглашении на сбор команды нападающего «Атлантаса» Андрея Панюкова.

– Чемпионат страны, думаю, начнут 25 футболистов. Но сначала пройдет тренировочный сбор команды, на котором главный тренер посмотрит всех игроков и вынесет свое решение. И только после этого мы уже будем делать приобретения. В основном приобретения будут, думаю, сделаны после сбора.

Планируется, что на сбор поедут все игроки кроме тех, которые сейчас играют за свои сборные. В том числе Нобоа и Терентьев, которые уже нами подписаны. По каждому игроку будет конкретный разговор – для кого-то это может быть аренда, а для кого-то – продажа. Все будет решаться в частном порядке.

Приглашение Панюкова на сбор? Информация пока не соответствует действительности, – приводит слова Сарсании «Р-Спорт».

Напомним, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини 13 июня приедет в Петербург, и в этот же день состоится официальная презентация специалиста. 15 июня сине-бело-голубые уедут на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 июня.

Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перешли в петербургский клуб из «Ростова». Оба футболиста перешли в «Зенит» на правах свободных агентов и заключили трехлетние контракты.

Ранее сообщалось, что петербуржцы пригласят Панюкова на первый тренировочный сбор. Сарсания тренировал нападающего в «Атлантасе» с 2015 года. В чемпионате Литвы-2017 экс-форвард «Динамо» провел 13 матчей и забил 11 голов.