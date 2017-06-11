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Йоахим Лев: Вернер один раз симулировал, но признал ошибку и не заслуживает свиста

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался недоволен свистом болельщиков в адрес форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в матче отборочного турнира чемпионата мира с Сан-Марино (7:0).

21-летнему Вернеру продолжают припоминать эпизод из декабрьского матча бундеслиги с «Шальке» (2:1), в котором он заработал пенальти за счет симуляции.

«Один раз он симулировал. Он сделал ошибку, но потом признал, что был неправ. Но мы говорим о молодом игроке.

Тот, кто играет за сборную в начале своей карьеры, и кто забил 21 гол за сезон в бундеслиге, не заслуживает свиста. Это просто неправильно», – приводит Bild слова Лева.

Напомним, Вернер вышел на замену на десятой минуте второго тайма.

Матч

Германия - Сан-Марино - 7:0 (4:0)

Голы

Дракслер 11 (1:0). Вагнер 16 (2:0). Вагнер 29 (3:0). Юнес 38 (4:0). Мустафи 47 (5:0). Брандт 72 (6:0). Вагнер 85 (7:0).

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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