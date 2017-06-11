Алексей Игонин: Не думаю, что Данни в чем-то уступает Снейдеру
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о причинах расставания питерцев с Мигелем Данни.
- С чем вы связываете решение клуба не продлевать контракт с капитаном «Зенита»?
- Вариант только один: Данни играет на той позиции, на которой Манчини планирует нового футболиста.
- Снейдер?
- Не думаю, что Данни в чем-то уступает голландцу, тем более капитан «Зенита» раз за разом доказывал свою полезность команде. К тому же у Данни бойцовский характер - это значит, что в равных условиях он вполне мог бы выиграть конкуренцию у возрастного футболиста. Значит, речь идет о более молодом и перспективном исполнителе.
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